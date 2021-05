Il caso Trump dimostra che Facebook non si prende le proprie responsabilità fino in fondo (Di sabato 15 maggio 2021) La sospensione dell'account dell'ex presidente degli Stati Uniti è una patata bollente che Zuckerberg dovrà risolvere personalmente La furbata di far decidere tutto alla Corte suprema non ha funzionato Leggi su it.mashable (Di sabato 15 maggio 2021) La sospensione dell'account dell'ex presidente degli Stati Uniti è una patata bollente che Zuckerberg dovrà risolvere personalmente La furbata di far decidere tutto alla Corte suprema non ha funzionato

Advertising

Ciufy : @XYZ32546588 @GiampietroFox Bannon. Il quale, non a caso, investì su di lei e sul partito tempo fa, offrendole 'war… - ClaraCassuto2 : Piu' di dieci le donne che accusano Trump . - HegelFriedrich : A tutti i giornalisti (?)che seguono pedissequamente 'informazioni' interessate. Qui il caso Trump-Russia è smontat… - ADan004 : @AlbertHofman72 @radiosilvana Quando Trump tornerà in carica ... ?????? Per fortuna non ne ha ancora beccata una, ma c… - Chiara_Calime : Lezione sulla comunicazione scientifica istituzionale, caso Trump Vs Fauci. Risentire i deliri di Trump tutti di se… -