Fregatura coprifuoco | gli spettatori pagano l' intero biglietto ma assistono solo a mezza partita

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 maggio 2021) La Federazione Italiana Tennis aveva messo le mani avanti: ilper laserale dirottata nella Grand Stand Arena costa la metà rispetto a quello previsto per il dittico di gare inizialmente previste nel Centrale. Parafrasi: non succede, visto che l'orario è stato anticipato, ma se succede che lo spettacolo vada oltre il, i gentilisaranno invitati ad abbandonare le tribune anzitempo. Il tennis è l'apripista dell'apertura degli stadi, bisogna dare il buon esempio. Ebbene, è successo: il match tra Sonego, ultimo italiano rimasto in tabellone, e Thiem, numero 4 del ranking, è andato per le lunghe, così il pubblico si è dovuto alzare dopo due ore e 21 minuti di gioco, alla fine del secondo e tiratissimo set con cui l'austriaco ha recuperato il padrone di casa. Erano le 21.30. Ai fischi ...