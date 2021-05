Europei Nuoto | staffetta d’oro nel fondo Argento per Pellacani dai 3 metri

(Di sabato 15 maggio 2021), i risultati di sabato 15 maggio. L’Italia arricchisce il medagliere con altri due podi. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di sabato 15 maggio. Continua ad arricchirsi il medagliere azzurro nella competizione continentale. Gli ultimi due podi sono stati conquistati dallamista nele da Chiaradal trampolino dei 3. E da lunedì 17 la nostra Nazionale si candida ad essere ancora protagonista con le gare in vasca.dinelTre su tre per Gregorio Paltrinieri. Dopo l’oro nella 5 km e nella 10 km, il nuotatore carpigiano è riuscito a conquistare il titolo continentale ...

... sono campionesse europee neldi fondo. Hanno vinto al Lupa Lake lo Special Event, una ... vive a Pistoia dove si allena col suo tecnico Massimiliano Lombardi, presente aglicon lo staff ...... seguiti dai russi Aleksandr Bondar e Viktor Minibaev con 417.96; il bronzo va ai tedeschi Patrick Hausding - quarantatre medaglie tra Mondiali,ed Olimpiadi - con 424.32.Europei Nuoto, i risultati di sabato 15 maggio. L'Italia arricchisce il medagliere con altri due podi. Il resoconto completo.La medaglia più complicata per la romana Chiara Pellacani che, dopo l’oro in coppia con Santoro torna sul podio agli Europei di Budapest (sesta medaglia europea in sei specialità diverse in carriera) ...