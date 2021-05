“E’ letale”. Gli scienziati chiedono il divieto del noto farmaco: va messo al bando (Di sabato 15 maggio 2021) Il farmaco diclofenac, presente in diversi medicinali per uso veterinario, è un veleno letale per gli avvoltoi e gli altri rapaci che si nutrono delle carcasse del bestiame. L'uso incontrollato di questo antinfiammatorio ha causato il declino di circa il 95% delle popolazioni asiatiche di avvoltoi, portando alcune specie a un passo dell'estinzione. Tuttavia in molti paesi europei, come Italia e Spagna, l'utilizzo di questo farmaco è ancora permesso e rappresenta una grave minaccia per le nostre popolazioni di rapaci. Proprio per questo motivo un gruppo di ricercatori di diversi istituti europei ha pubblicato un appello sulla prestigiosa rivista Science per chiedere la messa al bando di questo farmaco in Europa per proteggere questi uccelli, che a loro volta difendono l'ambiente ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 maggio 2021) Ildiclofenac, presente in diversi medicinali per uso veterinario, è un velenoper gli avvoltoi e gli altri rapaci che si nutrono delle carcasse del bestiame. L'uso incontrollato di questo antinfiammatorio ha causato il declino di circa il 95% delle popolazioni asiatiche di avvoltoi, portando alcune specie a un passo dell'estinzione. Tuttavia in molti paesi europei, come Italia e Spagna, l'utilizzo di questoè ancora pere rappresenta una grave minaccia per le nostre popolazioni di rapaci. Proprio per questo motivo un gruppo di ricercatori di diversi istituti europei ha pubblicato un appello sulla prestigiosa rivista Science per chiedere la messa aldi questoin Europa per proteggere questi uccelli, che a loro volta difendono l'ambiente ...

