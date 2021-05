Dante supera il Paradiso e arriva in orbita: una copia speciale della Commedia viaggerà nello spazio – Il video (Di sabato 15 maggio 2021) Dante raggiungerà lo spazio. Una copia speciale della Divina Commedia, infatti, sarà inviata in orbita in occasione dei 700 anni dalla scomparsa del poeta fiorentino. L’iniziativa è curata dalla casa editrice Scripa Maneant, specializzata nella realizzazione di copie speciali delle opere più importanti della letteratura. In questo caso, la Commedia non sarà nel formato canonico di libro, ma in un foglio realizzato appositamente in titanio e oro. «Vogliamo rendere giustizia all’opera e farla tornare a “riveder le stelle”», spiegano dalla casa editrice. «Si tratta di una cosa mai fatta prima e partirà dal Kazakistan per arrivare in orbita il prossimo ottobre». video: Agenzia ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021)raggiungerà lo. UnaDivina, infatti, sarà inviata inin occasione dei 700 anni dalla scomparsa del poeta fiorentino. L’iniziativa è curata dalla casa editrice Scripa Maneant, specializzata nella realizzazione di copie speciali delle opere più importantiletteratura. In questo caso, lanon sarà nel formato canonico di libro, ma in un foglio realizzato appositamente in titanio e oro. «Vogliamo rendere giustizia all’opera e farla tornare a “riveder le stelle”», spiegano dalla casa editrice. «Si tratta di una cosa mai fatta prima e partirà dal Kazakistan perre inil prossimo ottobre».: Agenzia ...

