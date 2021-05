Calcio | Serie A | Roma-Lazio 1-0 dopo primo tempo

Advertising

SkySport : JUVENTUS-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Ronaldo (24') ? rig. #Lukaku (35') ? #Cuadrado (45+3') ? aut. #Chiellini (… - Gazzetta_it : #Sassuolo: un po' #Aguero, un po' #Giordano. Perché #Raspadori è il futuro dell’Italia - Gazzetta_it : #Juve in #Champions se... Ecco cosa deve succedere - SkySport : Roma-Lazio 1-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - sportli26181512 : #Chiellini: “La Juve non ha rubato nulla, vittoria meritata”: Il capitano bianconero parla dopo il 3-2 all’Inter: “… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Dagli episodi da rigore alla mancata passerella, Giorgio Chiellini ha detto la sua nel post - partita di Juve - Inter . Una gara terminata 3 - 2 per la squadra di Pirlo, ancora in corsa per un posto ...GENOVA - "Tutti noi e i nostri tifosi meritiamo un trofeo, anche se non possiamo commettere errori come oggi". Rafael Toloi , capitano dell' Atalanta al rientro dopo 2 giornate di stop per la lesione ...Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – La Roma è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio nell’anticipo serale della 37/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. A decidere sin qui il match ...Le scelte di Fonseca e Inzaghi per il derby della capitale. Calcio d'inizio ore 20.45 Il derby tra Roma e Lazio chiude gli anticipi della 37a giornata di Serie A. Sarà l'ultima partita all'Olimpico da ...