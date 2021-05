Amici 20 | manca pochissimo al gran finale | come votare il vincitore di questa edizione

Advertising

prodghed : Mi manca l'estate del 2018. Mi ricordo quando la preoccupazione più grande era l'esame di terza media e poi tutte l… - Giorgia90504843 : Quanto mi manca l'amore, quanto mi mancano degli amici veri con cui divertirmi - Sirio06615191 : @_NonDirmelo_ @verolove87 Eh..è quello che mi manca dei miei amici..il contatto..fisico.. - PinkVortex__ : Stavo pensando: Manca solo un giorno e finalmente i miei followers non vedranno più i miei continui post su Amici ??… - witchm_ : RT @tripps42: tw: omicidio Serena era uscita di casa l'1 giugno per andare a fare una visita medica. Incontra conoscenti e amici tornando… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici manca

A pochissime ore dalla finale di20, arrivano le parole inaspettate per Giulia Stabile: a commentare è proprio lei, da non credere!pochissimo alla grandissima finale di20. Proprio domani sera, Sabato 15 Maggio, andrà in onda l'ultima ed imperdibile puntata di questa edizione del talent show di Canale 5. Cosa accadrà? ...Grande attesa per la finale di2021 in onda il 14 maggio 2021: chi vincerà? I pronostici secondo i bookmaker Ormaipochissimo per la grande fiale di2021 . Il programma condotto da Maria De Filippi è giunto a conclusione anche quest'anno e in rete circola già il nome del possibile vincitore. A ...Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno insieme oppure no? Da quando la ballerina e il cantante hanno terminato il loro percorso all’interno della ...La testimonianza di Francesco Parziale, studente. "Di questi tempi l’unica soddisfazione è aspettare il pullman dello Spezia" ...