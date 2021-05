Vigorito: “Il Benevento non mollerà finché non sarà finita davvero” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’inaugurazione dell’Hub vaccinale in località Ponte Valentino per Oreste Vigorito – presente nelle vesti di presidente Confindustria – è stata anche l’occasione per fare il punto sulla situazione legata al Benevento Calcio. Poche parole quelle del patron sannita, ma incisive: “Dobbiamo battere il Crotone. Non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno, quello che so però è che noi non molleremo di un centimetro fino alla fine, finché non sarà finita. Se non ci salveremo vorrà dire che avremo fatto noi degli errori, oltre a qualche considerazione che mi pare di aver espresso già chiaramente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’inaugurazione dell’Hub vaccinale in località Ponte Valentino per Oreste– presente nelle vesti di presidente Confindustria – è stata anche l’occasione per fare il punto sulla situazione legata alCalcio. Poche parole quelle del patron sannita, ma incisive: “Dobbiamo battere il Crotone. Non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno, quello che so però è che noi non molleremo di un centimetro fino alla fine,non. Se non ci salveremo vorrà dire che avremo fatto noi degli errori, oltre a qualche considerazione che mi pare di aver espresso già chiaramente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

DiMarzio : #BeneventoCagliari | La rabbia di #Vigorito dopo il rigore tolto col VAR - capuanogio : “Tutti sanno che #Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud” #Vigorito (presidente #Benevento 9 maggio 2021) - anteprima24 : ** #Vigorito: 'Il ##Benevento non mollerà finché non sarà finita davvero' ** - Veg_Markuz : Quell'imbecille di Vigorito, invece di preoccuparsi di Mazzoleni avrebbe dovuto protestare per Lazio-Torino 3 GG pr… - TimOrmezzano : #Vigorito si è incazzato con l’arbitro #Mazzoleni, che “punisce le squadre del sud”. Forse non si è accorto che Cag… -