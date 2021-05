Serie A | le designazioni arbitrali per la 37ª giornata di campionato

Advertising

100x100Napoli : Tutte le designazioni della trentasettesima di Serie A - Calciopuntgoal : SERIE A LE DESIGNAZIONI ABISSO PER IL NAPOLI, CALVARESE PER LA JUVENTUS - SergVessicchio : SERIE A LE DESIGNAZIONI ABISSO PER IL NAPOLI, CALVARESE PER LA JUVENTUS - FiorentinaUno : SERIE A, Designazioni arbitrali: Fiorentina - Napoli ad Abisso - - MondoNapoli : Serie A, tutte le designazioni arbitrali della 37^ giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Calcio News 24

Sono state comunicate learbitrali per la 37ª giornata diA, la diciottesima del girone di ritorno L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note learbitrali per la 37ª giornata diA, la ...che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato diA 2020/21. Ancora fermo Mazzoleni Spezia - Torino sabato ore 15.00 Orsato Giallatini - Colarossi Iv: Volpi ...Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...E’ Davide Massa l’arbitro designato dall’AIA per Milan-Cagliari, match valido per la 37° giornata di Serie A Come di consueto, sono state rese le note le designazioni arbitrali dell’AIA e della FIGC ...