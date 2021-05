Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 37ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 37ª Giornata (15-17 maggio 2021) Sabato 15 maggio Ore 15.00, GENOA-ATALANTA (SKY) Ore 15.00, SPEZIA-TORINO (SKY) Ore 18.00, JUVENTUS-INTER (SKY) Ore 20.45, ROMA-LAZIO (DAZN) Domenica 16 maggio Ore 12.30, FIORENTINA-NAPOLI (DAZN) Ore 15.00, BENEVENTO-CROTONE (SKY) Ore 15.00, UDINESE-SAMPDORIA (DAZN) Ore 18.00, PARMA-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, MILAN-CAGLIARI (SKY) Lunedì 17 maggio Ore 20.45, VERONA-BOLOGNA (SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 37ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 37ª Giornata (15-17 maggio) Sabato 15 maggio Ore 15.00, GENOA-ATALANTA (SKY) Ore 15.00, SPEZIA-TORINO (SKY) Ore 18.00, JUVENTUS-INTER (SKY) Ore 20.45, ROMA-LAZIO (DAZN) Domenica 16 maggio Ore 12.30, FIORENTINA-NAPOLI (DAZN) Ore 15.00, BENEVENTO-CROTONE (SKY) Ore 15.00, UDINESE-SAMPDORIA (DAZN) Ore 18.00, PARMA-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, MILAN-CAGLIARI (SKY) Lunedì 17 maggio Ore 20.45, VERONA-BOLOGNA (SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

