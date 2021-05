Più di 100 milioni gli abbonati a Disney+ al Q1 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) Disney+ ha acquisito sempre più consensi, rivolgendosi man mano ad un pubblico sempre più ampio con l’introduzione di STAR. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, dall’inizio dell’anno fino a questo momento il servizio di streaming ha guadagnato ulteriori 8,7 milioni di abbonati, raggiungendo la quota di 103,6 milioni di clienti totali. Le proiezioni suggerivano che Disney+ arrivasse, ad oggi, a 109,3 milioni, ma poco toglie al grande successo finora raggiunto (destinato anche ad aumentare, come prospettato dall’amministratore delegato Bob Chapek). Il servizio di streaming potrebbe non aver fatto registrare il numero della stima per l’aumento di prezzo cui è andato incontro da poco, sia per quanto riguarda l’abbonamento mensile che quello annuale (cosa che ha colpito anche l’Italia, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)ha acquisito sempre più consensi, rivolgendosi man mano ad un pubblico sempre più ampio con l’introduzione di STAR. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, dall’inizio dell’anno fino a questo momento il servizio di streaming ha guadagnato ulteriori 8,7di, raggiungendo la quota di 103,6di clienti totali. Le proiezioni suggerivano chearrivasse, ad oggi, a 109,3, ma poco toglie al grande successo finora raggiunto (destinato anche ad aumentare, come prospettato dall’amministratore delegato Bob Chapek). Il servizio di streaming potrebbe non aver fatto registrare il numero della stima per l’aumento di prezzo cui è andato incontro da poco, sia per quanto riguarda l’abbonamento mensile che quello annuale (cosa che ha colpito anche l’Italia, ...

ClaMarchisio8 : 100 ?? per @Cristiano e @PauDybala_JR Una #Juve che vince, che è stata sicuramente più vivace ma la fortuna ha aiu… - Agenzia_Ansa : Ogni cento metri lineari di spiaggia c'è una media di 783 rifiuti; di questi la plastica rappresenta l'84%, e in pi…

Ultime Notizie dalla rete : Più 100 Atletica, Jacobs: "Il record italiano nei 100 un'emozione, ora obiettivo finale a Tokyo" Uno fatto a marzo nei 60 e uno a maggio nei 100. E posso andare meglio...' Obiettivo Tokyo 2021 Marcell ha poi parlato dell' appuntamento più importante, i Giochi olimpici in progamma dal 23 luglio a ...

Decreto Covid, a Messina 100 milioni per risanare la baraccopoli del terremoto del 1908 ... convinta in questo modo di risanare finalmente una ferita urbana 113 anni dopo la più devastante calamità naturale abbattutasi sull'Italia. L'emendamento, oltre a stanziare i 100 milioni che ...

