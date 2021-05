MotoGP | Zarco il più veloce nella FP2 a Le Mans

(Di venerdì 14 maggio 2021), le prove libere del GP di Francia. E’ Johannil piùin una FP2. Bene Valentino Rossi. LE(FRANCIA) – Le prove libere del GP di Francia, quinto appuntamento della, si sono aperte con un tempo molto incerto. Un meteo non sicuramente favorevole e che rischia di mischiare le carte rispetto alla vigilia., prove libere GP Francia: il resoconto della FP2 Le condizioni di pista migliori hanno consentito di migliorare i tempiFP2. Il migliore èdavanti alla coppia Yamaha formata da Quartararo e Vinales. Attualmente in Q2 anche Pol Espargaro, Morbidelli, Oliveira, Miller, Marc Marquez, Rossi e Nakagami. Più in difficoltà, invece, Bagnaia con il dodicesimo tempo davanti a Mir ed Espargaro. ...

Johann è il pilota più veloce nelle libere di MotoGP del pomeriggio a Le Mans : il centauro francese della Ducati Pramac chiude davanti a tutti in 1:31.747. Dietro di lui il connazionale Fabio ... Nulla ha potuto Fabio Quartararo su di lui fermando il crono a soli 0,095 da Zarco. Quartararo ha ... Calendario MotoGP 2021: fuori la Finlandia, raddoppia l'Austria Tante cadute a Le Mans Le FP2 ... Mai come in questo avvio di stagione 2021 la Francia è protagonista nella classe regina del Motomondiale, con Fabio Quartararo e Johann Zarco entrambi ... Due francesi davanti a tutti nella prima giornata di prove libere a Le Mans, e il più veloce è quello in sella a una Ducati: Zarco comanda (1'31"747) con la Gp21 targata Pramac, davanti alla Yamaha uf ...