"Il metodo è prendere ostaggi?". No al processo, vergogna e delirio di Parenzo contro Salvini: "Se fossi sovranista..." (Di venerdì 14 maggio 2021) Un trauma, per David Parenzo e per tutta quella sinistra che sul caso Gregoretti ha montato una ignobile pagliacciata. Quale trauma? Presto detto: il gup di Catania ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del presunto "sequestratore" Matteo Salvini, il quale ha subito ricordato alla sinistra stessa che le battaglie politiche si vincono alle urne. E non nelle aule di tribunale. E questo trauma, Parenzo, prova a esorcizzarlo a L'aria che tira, la trasmissione del mattino in onda su La7, laddove ovviamente eccepisce, alza il ditino, critica e si produce in sparate pirotecniche. In primis, Parenzo ricorda come "nel caso delle Gregoretti era stata la procura a chiedere al Gup il non luogo al procedere", come a sostenere che ci siano differenze tra questo caso e quello Open Arms (ma quali?). "La vicenda ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Un trauma, per Davide per tutta quella sinistra che sul caso Gregoretti ha montato una ignobile pagliacciata. Quale trauma? Presto detto: il gup di Catania ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del presunto "sequestratore" Matteo, il quale ha subito ricordato alla sinistra stessa che le battaglie politiche si vincono alle urne. E non nelle aule di tribunale. E questo trauma,, prova a esorcizzarlo a L'aria che tira, la trasmissione del mattino in onda su La7, laddove ovviamente eccepisce, alza il ditino, critica e si produce in sparate pirotecniche. In primis,ricorda come "nel caso delle Gregoretti era stata la procura a chiedere al Gup il non luogo al procedere", come a sostenere che ci siano differenze tra questo caso e quello Open Arms (ma quali?). "La vicenda ...

Advertising

SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: #Parenzo non digerisce il non luogo a procedere per #Salvini nel caso #Gregoretti e attacca a #lariachetira: 'Il metod… - luigi25665065 : RT @Libero_official: #Parenzo non digerisce il non luogo a procedere per #Salvini nel caso #Gregoretti e attacca a #lariachetira: 'Il metod… - Libero_official : #Parenzo non digerisce il non luogo a procedere per #Salvini nel caso #Gregoretti e attacca a #lariachetira: 'Il me… - crociclaudio1 : ISRAELE non è esente da gravi responsabilità, anche i palestinesi hanno gravi responsabilità. Per coglie il diffici… - piescic : @ninersmessimale @clape87 Ma il metodo Moneyball non era prendere gente evitata come la peste dalla Serie A, pagand… -