Friends | svelati i cachet degli attori e le guest star presenti allo show

(Di venerdì 14 maggio 2021) E’ stato svelato finalmente il giorno del tanto atteso ritorno di ‘’. Vediamo insieme tutti i dettagli che riguardano la sit-com. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “” sta per tornare. Dopo 16 anni dall’ultima puntata della famosa sit-com, HBO ha mandato in onda il teaser trailer sui social. La messa in onda era prevista circa un anno fa. Ma a causa della pandemia si è dovuto tutto fermare e solo pochi mesi fa, gliprotagonisti hanno girato questo speciale. Rivedremo, infatti, i sei protagonisti Jennifer Aniston, (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey). LEGGI ANCHE—>TEMPTATION ISLAND 2021: ...

Advertising

infoitcultura : Friends: svelati il primo teaser della reunion e le guest star al gran completo! - Cisco46allegro : RT @BestMovieItalia: Friends: svelati il primo teaser della reunion e le guest star al gran completo - - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Friends: svelati il primo teaser della reunion e le guest star al gran completo - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Friends: svelati il primo teaser della reunion e le guest star al gran completo! - CineGiornale1 : Friends: svelati il primo teaser della reunion e le guest star al gran completo -

Ultime Notizie dalla rete : Friends svelati

Formatonews

Ben Winston ha diretto lo speciale e ne è produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi diKevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. Lo speciale è targato Warner Bros. Unscripted ...... un cortometraggio in virtual reality ed altri formati che verrannoil 1° aprile. One More ...artista di fama internazionale Fabio Lovino e Giovanna Salvatori responsabile contenuti Tv...Arriverà il 27 maggio su HBO Max l'atteso episodio speciale di "Friends" con i protagonisti della serie per la prima volta di nuovo insieme dopo diciassette anni dalla conclusione dello show. Jennifer ...Friends, la reunion debutterà a breve su HBO Max: nel cast è stata confermata anche la presenza di Lady Gaga. Ecco quando uscirà.