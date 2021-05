Francesca Fioretti ospite a Verissimo: “Bastava un esame in più per salvare il mio Davide Astori” (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesca Fioretti a Verissimo si è raccontata a cuore aperto. Nella puntata in onda domani pomeriggio su Canale 5, l’ex gieffina ricorderà il suo grande amore, il calciatore Davide Astori, venuto a mancare il 4 marzo 2018 a causa di un problema cardiaco. Alle telecamere di Silvia Toffanin, la ragazza ha ammesso: La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore. Un rapporto simbiotico, il loro, che si è consolidato ancor di più dopo quel drammatico evento, avvenuto quando la piccola aveva soli due anni: All’inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la verità perché volevo costruire un ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 maggio 2021)si è raccontata a cuore aperto. Nella puntata in onda domani pomeriggio su Canale 5, l’ex gieffina ricorderà il suo grande amore, il calciatore, venuto a mancare il 4 marzo 2018 a causa di un problema cardiaco. Alle telecamere di Silvia Toffanin, la ragazza ha ammesso: La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore. Un rapporto simbiotico, il loro, che si è consolidato ancor di più dopo quel drammatico evento, avvenuto quando la piccola aveva soli due anni: All’inizio istintivamente le ho semplicemente raccontato la verità perché volevo costruire un ...

Advertising

gossipblogit : Francesca Fioretti e la morte di Davide Astori: “Bastava un esame in più… Oggi, Vittoria è una bambina felice” - IsaeChia : Francesca Fioretti ospite a #Verissimo: “Bastava un esame in più per salvare il mio Davide Astori” - DonnaGlamour : Francesca Fioretti: “Io e Davide volevamo sposarci” - SMSNEWSOFFICIAL : A Verissimo Francesca Fioretti: “Bastava un esame in più per salvare Davide” - SmorfiaDigitale : Francesca Fioretti e il dolore per la scomparsa di Astori: 'Bastava un esame in ... -