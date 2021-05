Francesca Fioretti e il dolore per la scomparsa di Astori: 'Bastava un esame in più per salvare Davide' (Di venerdì 14 maggio 2021) 'La vita di prima non c'è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c'è sempre una luce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) 'La vita di prima non c'è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c'è sempre una luce ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VERISSIMO - Francesca Fioretti su Astori: 'Bastava un esame in più' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERISSIMO - Francesca Fioretti su Astori: 'Bastava un esame in più' - napolimagazine : VERISSIMO - Francesca Fioretti su Astori: 'Bastava un esame in più' - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #FrancescaFioretti: 'Bastava un esame in più per evitare la morte di Davide. Mi impegnerò affinché...' #Astori https://… - sportface2016 : Davide #Astori, il dolore di Francesca #Fioretti: 'Ho raccontato subito la verità a mia figlia' -