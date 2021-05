Famiglia: Draghi, ‘assegno unico da 2022 esteso a tutti’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne. Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l’assegno unico universale. Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che nell’immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne. Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l’assegnouniversale. Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che nell’immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti”. Così il presidente del Consiglio Mario, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

