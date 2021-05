Enzo Tropiano | “La denominazione comunale non entri in conflitto con altre”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 maggio 2021) di Erika Noschese Il viaggio di Gusto Italiano – l’iniziativa della Claai Salerno, attraverso il presidente Gianfranco Ferrigno in collaborazione con Le Cronache – continua con le De.Co., le denominazioni comunali, la nuova frontiera sulla quale possono operare i sindaci per salvaguardare l’identità di un territorio legato ad una produzione specifica. Laè nata da un’idea geniale del compianto Gino Veronelli e, ad oggi, è già stata adottata da oltre 400 comuni italiani per tutelare e valorizzare in primis la produzione tipica del mondo agricolo, ma anche i piatti della tradizione e alcuni prodotti artigianali di eccellenza. Si tratta in effetti di un sistema che vuole difendere il locale rispetto al fenomeno della globalizzazione, la quale tende ad omogeneizzare prodotti e sapori. La De.Co. quindi, pur non essendo un marchio, ...