E il maxi-focolaio? Inter | la festa scudetto non ha aumentato i contagi | nessuna variante nerazzurra

(Di venerdì 14 maggio 2021) La Lombardia oggi verrà probabilmente confermata zona gialla con l'indice Rt sotto la soglia dell'1. Per l'ufficialità bisognerà aspettare il comunicato, ma l'indice Rt in base ai dati disponibili non solo non è peggiorato, ma è addirittura migliore: il dato (calcolato sui casi sintomatici) è sceso a 0,87 (la settimana scorsa era a 0,92), con unvallo compreso tra 0,85 e 0,89. In calo anche l'incidenza settimanale di casi ogni 100mila abitanti, altro parametro importante perché oltre i 250 scatta la zona rossa: in Lombardia il dato è invece attorno a 90, anche in questo caso in calo (la scorsa settimana l'incidenza era 114). Un numero che, a undici giorni di distanza dalle riaperture di bar e ristoranti e, soprattutto, dallaper lodell'in piazza Duomo con 30mila ...