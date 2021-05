Douglas Costa al Gremio | accordo a un passo Le ultime

(Di venerdì 14 maggio 2021)è ad undall’addio alla Juventus: ilbrasiliano ha contattato i bianconeri. Tutti i dettagli La storia trae la Juventus potrebbe finire molto presto. Come riportato da Goal.com, sarebbe imminente l’tra i bianconeri ed il club brasiliano dove l’esterno si è messo in mostra ed ha stregato tutti. Il brasiliano si ridurrà l’ingaggio per tornare ale l’dovrebbe essere formalizzato nelle prossime 72 ore. Il termine brasiliano, per i calciatori provenienti dall’estero, scade il 23 maggio come riportato dal portale Globo Esporte. Addio imminente dunque tra il giocatore verdeoro e la Juventus L'articolo proviene da Calcio News 24.

