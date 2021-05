Covid, Brusaferro: 'Continua progressiva decrescita della curva' (Di venerdì 14 maggio 2021) La curva epidemiologica dell'andamento dei contagi da Covid è 'stabile o in decrescita in tutti i Paesi e anche in Italia'. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) Laepidemiologica dell'andamento dei contagi daè 'stabile o inin tutti i Paesi e anche in Italia'. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio ...

Advertising

Adnkronos : #Coronavirus Italia, Brusaferro: 'Calo contagi lento ma continuo in tutte le Regioni'. - occhio_notizie : 'In Europa la mappa si sta schiarendo, in tutti i Paesi le curve sono stabili o in lenta decrescita' ha detto il pr… - LaStampa : Covid, Brusaferro: la decrescita della curva è lenta ma continua - cimbolano : Coronavirus, Brusaferro: 'Continua la progressiva decrescita della curva in Italia'. - paoloangeloRF : Covid, Brusaferro: la decrescita della curva è lenta ma continua. Rezza: vaccinarsi più possibile - La Stampa -