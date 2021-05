(Di venerdì 14 maggio 2021) Domenica compirà 70, una meta e un traguardo cruciale per un uomo e un artista che ha saputo sempre andare ‘Oltre’. Molti conoscono la facciata della sua lunga e fortunata carriera ultra cinquantennale ricca di successi, ma ignorano alcuni passaggi di vita privata e di pagine di arte che, volutamente, per riservatezza e per pudore, non ha mai amato troppo snocciolare. Molti sanno che, figlio unico,padre di un figlio unico, Giov, virtuoso della chitarra, al quale ha dedicato ‘Avrai‘ e ‘Grand’uomo‘, ma anche “Dieci dita”, tre pezzi meravigliosi, aree larghe e melodiche nelle quali esalta il rapporto tra loro, e con la vita, tramite la struggente metafora delle note e della musica. Vero collante relazionale e esistenziale, la musica ha unitoai ...

Advertising

ClaudioBaglioni : Dal Teatro dell’Opera di Roma, Claudio Baglioni 'In questa storia che è la mia', il concerto spettacolo totale con… - CatelliRossella : Claudio Baglioni, 70 anni ma 'la vita è adesso' - Musica - ANSA - MartinCacares : @ginlemoonn Claudio Baglioni - italiaserait : Claudio Baglioni, alla soglia dei 70 anni un nuovo progetto in streaming - Giuggio72684862 : RT @LiaColombo1: #ComeEravamo Claudio Enrico Paolo Baglioni -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

Dal centro Al centro , lo show che celebra la carriera straordinaria diche dopo Sanremo, che stato e forse non sar pi ( Non rispondo a domande sul Festival ), riparte per un tour di ...... nel primo verso di una delle sue celebri canzoni, Strada Facendo , c' tutta la voglia didi non fermarsi in superficie ma di andare oltre. Ha alle spalle 70 anni di vita , il 16 ...Domenica compirà 70 anni Claudio Baglioni, una meta e un traguardo cruciale per un uomo e un artista che ha saputo sempre andare ‘Oltre’. Molti conoscono la facciata della sua lunga e fortunata carrie ...Le Canzoni è la newsletter serale che ricevono gli abbonati del Post, scritta e confezionata da Luca Sofri (peraltro direttore del Post): e che parla, imprevedibilmente, di canzoni. L’indomani – il ma ...