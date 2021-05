Chi è Tancredi, il cantautore della classe di Amici 20 (Di venerdì 14 maggio 2021) Conosciamo meglio il cantautore Tancredi, entrato nella classe di Amici 20 con all’attivo brani già famosi: biografia, vita privata e curiosità. Si è fatto conoscere al grande pubblico conquistando un banco fra i cantanti della scuola di Amici 20, ma in realtà Tancredi era già un artista abbastanza noto e particolarmente apprezzato nel panorama discografico rap. Nei panni di sfidante, con diversi singoli già all’attivo e con un inedito e una cover, è riuscito conquistare un banco nel celebre talent show di Maria De Filippi. Inoltre, è riuscito ad arrivare anche al serale, per poi fermarsi a un passo dalla finale. Conosciamo meglio chi è veramente Tancredi, da dove viene e cosa fa nella vita privata. Tancredi, la biografia In ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021) Conosciamo meglio il, entrato nelladi20 con all’attivo brani già famosi: biografia, vita privata e curiosità. Si è fatto conoscere al grande pubblico conquistando un banco fra i cantantiscuola di20, ma in realtàera già un artista abbastanza noto e particolarmente apprezzato nel panorama discografico rap. Nei panni di sfidante, con diversi singoli già all’attivo e con un inedito e una cover, è riuscito conquistare un banco nel celebre talent show di Maria De Filippi. Inoltre, è riuscito ad arrivare anche al serale, per poi fermarsi a un passo dalla finale. Conosciamo meglio chi è veramente, da dove viene e cosa fa nella vita privata., la biografia In ...

