"Buffone se lo dice allo specchio". La lite furibonda tra Luciano Nobili e Peter Gomez | VIDEO

Il Copasir ha chiesto un approfondimento sull'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini del Dis, la vicenda nata dal VIDEO mandato in onda da Report due settimane fa. E proprio su questo tema, a l'Aria che Tira, è andato in scena un acceso scontro tra un deputato di Italia Viva e il direttore dell'edizione online de Il Fatto Quotidiano. Parole al vetriolo che non si sono fermate alla diretta televisiva. E così Nobili contro Gomez (e viceversa) si sono dati reciprocamente del "Buffone".

Nobili contro Gomez, lo scontro in diretta televisiva su Renzi

"Gomez, che non ha pubblicato quell'informazione che non ha ricevuto, perché non l'ha vista o non ha ritenuto di pubblicarla, ha detto 'quando poi l'ho vista, ho imprecato perché potevo fare io lo scoop, ma poi non l'avrei ...

brichiel : RT @La7tv: #lariachetira @LucianoNobili (Italia Viva) vs @PeterGomezblog (Il Fatto Quotidiano): 'Ma #Renzi che c'entra con la manina invisi… - b_andreaw : RT @marco_bragazzi: 'Buffone se lo dice quando si guarda allo specchio!' lo ha detto Nobili a @petergomezblog, io la chiuderei qui. - marco_bragazzi : 'Buffone se lo dice quando si guarda allo specchio!' lo ha detto Nobili a @petergomezblog, io la chiuderei qui. - La7tv : #lariachetira @LucianoNobili (Italia Viva) vs @PeterGomezblog (Il Fatto Quotidiano): 'Ma #Renzi che c'entra con la… - Yassir58581563 : @matteosalvinimi Sei sempre il solito buffone che dice le michiate per avere visibilita. I bambini palestinesi veng… -