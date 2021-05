Zelig | un evento digitale per festeggiare i trentacinque anni

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 maggio 2021) Bozzo: “Tra aneddoti e auguri, prese in giro bonarie e affetto vero, continuiamo a ripetere il nostro slogan più sincero: defendemos la alegria!” MILANO – Tre decenni e mezzo di gag esilaranti, battute a volontà e iniezioni di buon umore: spegne 35 candeline lo, storico locale di cabaret nato il 12 maggio 1986 al civico 140 di Viale Monza a Milano ma affermatosi fin dagli esordi come straordinaria fucina di talenti del mondo della comicità e dello spettacolo del panorama nazionale italiano. Un compleanno cosi speciale non poteva che essere festeggiato a dovere, con un grandeintrasmesso questa sera sui canali Youtube e Facebook dello, in compagnia degli attori e dei comici che si sono avvicendati sul palcoscenico più famoso d’Italia in questi 35e che faranno ...