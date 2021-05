Xbox e Halo compiono 20 anni | Microsoft celebra con tanti eventi – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021)20con. Ecco tutti i dettagli ufficiali indicati dalla compagnia di Redmond.. Il 2021 segna il 20esimoversario di. I due marchi, strettamente connessi, sono cresciuti fianco a fianco. Major Nelson, tramite il blog ufficiale,questo traguardo e presentapensati per festeggiare il compleanno dellae del gioco. Vediamo i dettagli. Prima di tutto, i giocatori possono usare l’hashtag #20 sui social per condividere i propri momenti preferiti di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Halo

I legami conGame Studios sono iniziati qualche tempo fa: a maggio 2020, TiMi Studios ha annunciato l'assunzione di Scott Warner, design director di4 e direttore di Battlefield Hardline, ...E già abbiamo possiamo farcene uno schema: daInfinite e Starfiled , passando per il ... In una recente chiacchierata con GamesRadar, Ben Decker , capo dei gaming services di, si è lasciato ...Microsoft ha appena annunciato una grande celebrazione dei 20 anni del marchio Xbox, grazie alla quale riceveremo sistematicamente informazioni interessanti dal mondo della corporation americana. La s ...A partire da oggi, e fino a novembre 2021, Xbox celebrerà i suoi 20 anni di storia con una serie di iniziative in tutto il mondo. Il via ai ...