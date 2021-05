Vanessa di Uomini e Donne | chi è | età | cognome | Instagram | Massimiliano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito da sempre. Oggi al centro dello studio siederà il giovane tronista, pronta a fare la sua scelta.di: chi è, età, che lavoro fa,Spoto è una giovane corteggiatrice che ha subito colpito il tronista. I due sono usciti insieme e sembra esserti molta sintonia: come proseguirà la conoscenza?ha 19 anni, è nata in Toscana e attualmente vive a Prato. Di lei si hanno pochissime informazioni: ha raccontato di aver avuto una storia difficile alle spalle e di esserne uscita dopo tanto tempo....

Eugenia Rigotti la scelta di Massimiliano Mollicone?/ Scoppia bomba ae donne!Spoto è la scelta di Massimiliano Mollicone? Dopo le lacrime ae donne arriva il sì... In questi ...'Indipendentemente dalla scelta, ti assicuro che non morirai e che fra un mese avrai la fila di ragazzi ', ha detto Eugenia non convincendo affatto. Sabrina Ricci,e Donne/ "Claudio? ...Tutte le informazioni dalla biografia alla vita privata di Vanessa Spoto, la corteggiatrice di Massimiliano a Uomini e donne.Vanessa Spoto è la scelta di Massimiliano Mollicone? Lacrime a Uomini e donne nella puntata scorsa e fuga dallo studio, come finirà il suo percorso?