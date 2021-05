Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla scelta di Massimiliano Mollicone ( 13/05/21) (Di giovedì 13 maggio 2021) Chi mi legge da tanti anni lo sa, io il giorno delle scelte mi trasformo un po’ in una fatina zuccherosina che lascia da parte critiche e obiezioni per limitarsi ad augurare il meglio alla coppia che si è appena formata, e nella sostanza lo farò anche questa volta perché, lo dico con la massima sincerità, se Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto diventeranno una coppia solida e duratura io non sarò altro che felice per loro, davvero non ho assolutamente nulla contro questi due giovani ragazzi e se Uomini e Donne fosse stato il luogo in cui hanno avuto modo di incontrarsi e poi innamorarsi, evviva, tanta gioia e serenità ad entrambi. Detto questo, però, io non posso non essere onesta, io non posso far finta di niente e io non posso non dire che quello di Massimiliano è stato, per me, uno dei troni più ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 maggio 2021) Chi mi legge da tanti anni lo sa, io il giorno delle scelte mi trasformo un po’ in una fatina zuccherosina che lascia da parte critiche e obiezioni per limitarsi ad augurare il meglio alla coppia che si è appena formata, e nella sostanza lo farò anche questa volta perché, lo dico con la massima sincerità, see Vanessa Spoto diventeranno una coppia solida e duratura io non sarò altro che felice per loro, davvero non ho assolutamente nulla contro questi due giovani ragazzi e sefosse stato il luogo in cui hanno avuto modo di incontrarsi e poi innamorarsi, evviva, tanta gioia e serenità ad entrambi. Detto questo, però, io non posso non essere onesta, io non posso far finta di niente e io non posso non dire che quello diè stato, per me, uno dei troni più ...

