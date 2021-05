Tragedia in Sicilia, Vito muore mentre va a scuola: avrebbe compiuto 18 anni tra 2 giorni (Di giovedì 13 maggio 2021) Un drammatico incidente stradale si è consumato questa mattina a Biancavilla (Catania). Vito Lanzafame, un ragazzo di 17 anni, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il ragazzo stava andando a scuola insieme a un amico quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dello scooter sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Un drammatico incidente stradale si è consumato questa mattina a Biancavilla (Catania).Lanzafame, un ragazzo di 17, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il ragazzo stava andando ainsieme a un amico quando per cause ancora in corso di accertamentoperso il controllo dello scooter sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NewSicilia : #Newsicilia Ancora una #tragedia in #Sicilia - Domenic83276114 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Tragedia in via Ernesto Basile, uomo colto da malore muore in auto - - NewSicilia : #Newsicilia TRAGEDIA IN #SICILIA - A #Modica si piange la scomparsa del 21enne #OrazioIabichino - DirettaSicilia : Tragedia sul lavoro, muore 21enne caduto dal trattore, - blogsicilia : #notizie #sicilia Tragedia in via Ernesto Basile, uomo colto da malore muore in auto - -