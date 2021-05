(Di giovedì 13 maggio 2021) GRandi disagi questa mattinadela causa di un incidente che si è verificato intorno alle 9,30 nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e il Bivio con l'A1 - Direttissima in ...

Advertising

qn_lanazione : Tir contro guard-rail, lunga coda sull'Autostrada del Sole @muoversintoscan @in_appennino #Firenze - Carlino_Rimini : Si schianta contro un tir: grave - darklingsoulful : @ATEEZofficial per fortuna ho messo like senza vedere che foto fossero, altrimenti sarei andata a schiantarmi contro un tir - anteprima24 : ** Furgone contro tir sulla statale Appia: donna alla guida muore nell'impatto ** - Cri_Snix : VADO A BUTTARMI DI FACCIA CONTRO UN TIR #JAYB #SWITCHITUP -

Ultime Notizie dalla rete : Tir contro

LA NAZIONE

GRandi disagi questa mattina sull'Autostrada del Sole a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 9,30 nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e il Bivio con l'A1 - Direttissima in ...... che permette un controllo maggioregli episodi di furto e vandalismo; aree di parcheggio ... ancora incerta la causa della morte: passate al setaccio le telecamere della zona Schianto tra un,...L'incidente questa mattina nel tratto Firenze Scandicci-bivio per la Direttissima sulla A1, laboriose le operazioni di ripristino ...I componenti delle torri eoliche del progetto “Popein” saranno trasportate a Pinceto (Isola del Cantone) non solo attraverso la strada di Val Barca, a Voltaggio, ma anche su un secondo tracciato, già ...