Sonego-Rublev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2021

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzosfida Andrejai quarti di finale degliBNL. Il torinese, dopo aver battuto Gael Monfils e Gianluca Mager, si è aggiudicato una splendida battaglia contro Dominic Thiem. L’azzurro ha impiegato quasi tre ore e mezza per avere la meglio dell’austriaco e staccare il pass per i quarti.è invece reduce dal successo ai danni di Bautista Agut. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La partita si svolgerà venerdì 14 maggio, come quarto match sulla Grand Stand Arena non prima delle ore 19.00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con livedisponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in ...