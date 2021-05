Serie A, cosa conta in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento (Di giovedì 13 maggio 2021) La volata finale è partita. Il campionato di Serie A 2020/2021 si appresta ad essere uno dei più avvincenti degli ultimi anni soprattutto per la corsa alla Champions League, che potrebbe stabilire un nuovo punteggio record (che attualmente è fissato a 72 punti della stagione 2017/2018) e per la corsa salvezza. Lo scudetto invece sembra ormai aver presto la strada di Appiano Gentile visto che l’Inter di Antonio Conte ha un grande margine di vantaggio da gestire in questo finale. cosa conta in caso di arrivo a pari punti tra due squadre e in caso di arrivo a tre o clamorosamente a quattro? Andiamo a vedere tutti i punti, criterio per criterio. arrivo A DUE ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) La volata finale è partita. Il campionato diA 2020/2021 si appresta ad essere uno dei più avvincenti degli ultimi anni soprattutto per la corsa alla Champions League, che potrebbe stabilire un nuovo punteggio record (che attualmente è fissato a 72della stagione 2017/2018) e per la corsa salvezza. Lo scudetto invece sembra ormai aver presto la strada di Appiano Gentile visto che l’Inter di Antonio Conte ha un grande margine di vantaggio da gestire in questo finale.inditra duee india tre o clamorosamente a quattro? Andiamo a vedere tutti i, criterio per criterio.A DUE ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA, cosa conta in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento - cuttigghiara : RT @saveriolakadima: Destra e Sinistra a favore di Israele. Le cose sono due: o non sapete cosa fate; o avete deciso che il popolo palestin… - BettaSimone : RT @myloveisIbrahim: Cosa mi mancherà di questa meravigliosa serie che termina stasera? ... i fotomontaggi... questo non è mio ma è una gen… - patty75443750 : Leggo sprecato tanto tempo per una serie io invece dietro a persone è differente la cosa ??oggi so piena finoall orlo Dio mi deve fermare ?? - sportli26181512 : Scontro tra Lautaro e #Conte: video inedito con il dialogo integrale: Battibecco tra il Toro e il tecnico leccese d… -