Sartù, il Sorriso è servito: comicità e piatti made in Napoli. Un progetto targato Max Adv (Di giovedì 13 maggio 2021) Il think-tank della comicità napoletana si rimette in moto. Tutti attorno a un tavolo sette big del teatro, del cinema e della tv partenopea: Marco Lanzuise, Peppe Laurato, Stefano Sarcinelli, Simone Schettino, Rosario Toscano, Salvatore Turco, Rosario Verde. Cui aggiungere la verve di Lisa Fusco, Rosaria Miele, Lello Musella, Rosalia Porcaro, per un programma sul quale il gruppo di autori e attori comici messo insieme dalla produzione di Max Adv sta cominciando a lavorare. Obiettivo l’autunno quando si alzerà la cloche di “Sartù, il Sorriso è servito”, il primo programma televisivo fatto da comici stellati che alterneranno le loro gag gourmet a piatti della tradizione napoletana. Si riderà di come è stata preparata una pasta e patate, si farà ironia sulla genovese, sulla pizza e sulla pasta e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) Il think-tank dellanapoletana si rimette in moto. Tutti attorno a un tavolo sette big del teatro, del cinema e della tv partenopea: Marco Lanzuise, Peppe Laurato, Stefano Sarcinelli, Simone Schettino, Rosario Toscano, Salvatore Turco, Rosario Verde. Cui aggiungere la verve di Lisa Fusco, Rosaria Miele, Lello Musella, Rosalia Porcaro, per un programma sul quale il gruppo di autori e attori comici messo insieme dalla produzione di Max Adv sta cominciando a lavorare. Obiettivo l’autunno quando si alzerà la cloche di “, il”, il primo programma televisivo fatto da comici stellati che alterneranno le loro gag gourmet adella tradizione napoletana. Si riderà di come è stata preparata una pasta e patate, si farà ironia sulla genovese, sulla pizza e sulla pasta e ...

