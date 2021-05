realme 8 5G, recensione. Smartphone di fascia media che non promette miracoli ma non delude (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo aver provato da vicino il nuovo modello top della serie di prodotti realme “Number”, è finalmente giunta l’ora di dare un’occhiata agli altri componenti della famiglia. Con un prezzo aggressivo e delle caratteristiche tecniche che lo mettono in diretta competizione con gli altri prodotti nella sua fascia di prezzo, realme 8 5G punta ad abbassare il costo di ingresso nel mondo della connettività di nuova generazione ma per farlo l’azienda ha dovuto sottostare ad alcuni compromessi. Scopriamo nella nostra recensione completa come questo particolare prodotto si comporta nella vita quotidiana e se vale la pena acquistarlo per le sue peculiarità! Design Quando ha progettato realme 8 5G, l’azienda non ha voluto prendersi troppi rischi. Il design di questo dispositivo è abbastanza classico per gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo aver provato da vicino il nuovo modello top della serie di prodotti“Number”, è finalmente giunta l’ora di dare un’occhiata agli altri componenti della famiglia. Con un prezzo aggressivo e delle caratteristiche tecniche che lo mettono in diretta competizione con gli altri prodotti nella suadi prezzo,8 5G punta ad abbassare il costo di ingresso nel mondo della connettività di nuova generazione ma per farlo l’azienda ha dovuto sottostare ad alcuni compromessi. Scopriamo nella nostracompleta come questo particolare prodotto si comporta nella vita quotidiana e se vale la pena acquistarlo per le sue peculiarità! Design Quando ha progettato8 5G, l’azienda non ha voluto prendersi troppi rischi. Il design di questo dispositivo è abbastanza classico per gli ...

infoitscienza : Recensione Realme 8: non insegue le mode (foto e video) - infoitscienza : realme 8 5G recensione, connettività moderna e schermo 90Hz alla portata di tutti - infoitscienza : Recensione Realme 8 5G: le reti di nuova generazione sono per tutti - infoitscienza : Recensione Realme 8 5G: specifiche, display e batteria - gigibeltrame : Recensione Realme 8 5G: le reti di nuova generazione sono per tutti #digilosofia -