Polemiche di Conte sull’operato di Renzi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lehanno avuto inizio con le parole dell’ex premier Giuseppe«Io credo che qualsiasi rappresentante delle istituzioni, un segretario di partito in questo caso, debba rispondere del suo operato in modo trasparente. Quindi Matteofa gli incontri che ritiene e di cui si vanta, però è giusto che risponda in tutte le sedi istituzionali del

Advertising

FBiasin : - Polemiche sugli assembramenti. - Caso 'taglio stipendi'. - Ipotesi sui 'silenzi di #Conte'. - Agente #Bastoni inc… - fattoquotidiano : Vittoria Baldino, capogruppo in Commissione Affari costituzionali: “Il governo Conte è caduto anche per le polemich… - AMinghetti : RT @FBiasin: - Polemiche sugli assembramenti. - Caso 'taglio stipendi'. - Ipotesi sui 'silenzi di #Conte'. - Agente #Bastoni incazzato. - L… - ChRossi_RGM : RT @FBiasin: - Polemiche sugli assembramenti. - Caso 'taglio stipendi'. - Ipotesi sui 'silenzi di #Conte'. - Agente #Bastoni incazzato. - L… - Ste_Gualdoni : RT @FBiasin: - Polemiche sugli assembramenti. - Caso 'taglio stipendi'. - Ipotesi sui 'silenzi di #Conte'. - Agente #Bastoni incazzato. - L… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche Conte

davide casaleggio Emanuele Buzzi per il 'Corriere della Sera' Un nuovo affondo di Davide Casaleggio contro la riforma del Movimento e tanteche hanno un unico comun denominatore: il denaro e i costi per il neo M5S (dal budget di un milione di euro annui ......la lite che è scoppiata ieri tra Lautaro Martinez e Antoniodopo la sostituzione dell'argentino. Anche se il giocatore sembra si sia già scusato con il tecnico, non si placano le. Nel ...Polemiche dell’ex premier Conte contro il leader di Italia Viva: «Sia trasparente, io quando vidi Mancini lo incontrai una sola volta in una sede istituzionale» ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.