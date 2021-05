“Not Good”: esce l’album “Erba nei jeans” (Di giovedì 13 maggio 2021) Uscirà venerdì 14 maggio Erba nei jeans, l’ep d’esordio di Not Good, recente scoperta dell’hip hop italiano. “Not Good”: chi è? Not Good, pseudonimo di Jari Melia, è un rapper italiano classe 1997. Muove i suoi primi passi nel mondo del rap nel 2012, all’età di 15 anni, interessandosi ai primi contest di freestyle. Frequenta il Muretto, luogo simbolico della scena rap milanese e inizia a pubblicare i suoi primi mixtapes in maniera indipendente su YouTube per qualche anno. L’incontro con Emis Killa e Zanna consolida il suo percorso e rappresenta un punto di svolta per la sua carriera. Con la “benedizione” dei suoi mentori, nel 2020 pubblica “Qualche G”, il suo primo singolo ufficiale prodotto da Phra Crookers e Nic Sarno. “Not Good”: Erba nei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Uscirà venerdì 14 maggionei, l’ep d’esordio di Not, recente scoperta dell’hip hop italiano. “Not”: chi è? Not, pseudonimo di Jari Melia, è un rapper italiano classe 1997. Muove i suoi primi passi nel mondo del rap nel 2012, all’età di 15 anni, interessandosi ai primi contest di freestyle. Frequenta il Muretto, luogo simbolico della scena rap milanese e inizia a pubblicare i suoi primi mixtapes in maniera indipendente su YouTube per qualche anno. L’incontro con Emis Killa e Zanna consolida il suo percorso e rappresenta un punto di svolta per la sua carriera. Con la “benedizione” dei suoi mentori, nel 2020 pubblica “Qualche G”, il suo primo singolo ufficiale prodotto da Phra Crookers e Nic Sarno. “Not”:nei ...

