LIVE Berrettini-Tsitsipas 6-7 2-3, Internazionali Roma in DIRETTA: il greco è in vantaggio di un break (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-THIEM DALLE 19.00 2-3 Servizio a zero di Berrettini. 40-0 Contropiede vincente dell’azzurro con il diritto. 30-0 Servizio e diritto diagonale dell’italiano. 15-0 Buona prima di Berrettini. 1-3 Tsitsipas annulla due chance del controbreak e conferma il break. AD-40 Scappa via la risposta dell’italiano. 40-40 Non riesce a reggere lo scambio Berrettini: in spinta Tsitsipas. 40-AD ALTRA CHANCE PER Berrettini! Errore con il diritto per l’ellenico. 40-40 Seconda velenosa di Tsitsipas. 30-40 PALLA DEL CONTRObreak! PRIMA CHANCE PER Berrettini! Altro errore del ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-THIEM DALLE 19.00 2-3 Servizio a zero di. 40-0 Contropiede vincente dell’azzurro con il diritto. 30-0 Servizio e diritto diagonale dell’italiano. 15-0 Buona prima di. 1-3annulla due chance del controe conferma il. AD-40 Scappa via la risposta dell’italiano. 40-40 Non riesce a reggere lo scambio: in spinta. 40-AD ALTRA CHANCE PER! Errore con il diritto per l’ellenico. 40-40 Seconda velenosa di. 30-40 PALLA DEL CONTRO! PRIMA CHANCE PER! Altro errore del ...

