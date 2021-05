Lite con Conte e parole agente: bufera social su Lautaro (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad agitare le acque sono le parole di Alejandro Camaño, agente della FootFeel, che parlando alla Gazzetta avanza dubbi sulla permanenza dell'attaccante all'Inter proprio pochi giorni dopo un'... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad agitare le acque sono ledi Alejandro Camaño,della FootFeel, che parlando alla Gazzetta avanza dubbi sulla permanenza dell'attaccante all'Inter proprio pochi giorni dopo un'...

Gazzetta_it : #InterRoma #Conte, che lite con Lautaro: 'Porta rispetto e non fare il fenomeno' - stes75_ : RT @Teersa03: #LautaroMartinez litiga prima con #Conte e poi con #Oriali, lite furiosa dopo la sostituzione in #InterRoma - lisnico6 : RT @Teersa03: #LautaroMartinez litiga prima con #Conte e poi con #Oriali, lite furiosa dopo la sostituzione in #InterRoma - theldest3 : RT @Teersa03: #LautaroMartinez litiga prima con #Conte e poi con #Oriali, lite furiosa dopo la sostituzione in #InterRoma - infoitsport : Pirlo a Sky: «Buffon ci ha dato la scossa. Lite con lui? Sono gossip» -