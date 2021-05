La battaglia di Gerusalemme ormai è guerra Israele | “Nessuna tregua” Pronti i piani per l’invasione di Gaza

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladi: razzi sulla città e raid sulla Striscia di. Si contano i primi morti. E tra le vittime ci sono anche bambini.è difficile non parlare di una vera e propriadifacendo riferimento alla situazione escandescente che si registra all’11 maggio. Dapiovono razzi sulla città,procede con raid sulla Striscia di, asuonano le sirene di allarme come in tempo di. Le schermaglie tra la polizia israeliana e i palestinesisono degenerate in guerriglia. https://it.wikipedia.org/wiki/#/media/File:Flag of Israel.svgLadi ...