Israele si prepara a invadere Gaza per colpire la rete finanziaria di Hamas | gia distrutte le banche

(Di giovedì 13 maggio 2021)siperal cuore laeconomico-di. I piani per una possibile invasione di terra della Striscia diverranno presentati oggi all’Idf, lo Stato Maggiore delle forze armate israeliane. I piani,ti dalla Divisionee dal Comando Sud dell’Idf, verranno poi presentati, riferisce il Times of Israel, al governo, al quale spetta la decisione finale. Negli ultimi giorni l’Idf ha ammassato, al confine con la Striscia, ulteriori truppe di terra: militari della Brigata Paracadutisti, della Brigata di Fanteria Golani e della 7a Brigata Corazzata. Nella notte il gabinetto di sicurezza presieduto dal premier Benjamin Netanyahu ha approvato ...

Dall'inizio delle ostilità con83 palestinesi sono rimasti uccisi a Gaza e quasi 500 sono stati feriti, ha reso noto a sua volta il ministero della Sanità di Hamas secondo cui fra le vittime ...LE ULTIME NOTIZIE Primo Pianosia entrare in Gaza, pronti i piani per "Inevitabile" invasione 13 Maggio 2021 I piani per una possibile invasione di terra della Striscia di Gaza ...DALL’INVIATO A BEIRUT. L’aviazione israeliana ha continuato a colpire obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, e poco prima dell’alba ha demolito numerosi edifici. Le forze armate si preparano però ...I piani per una possibile invasione di terra della Striscia di Gaza verranno presentati oggi allo Stato Maggiore delle forze armate israeliane (Idf). A preparar ...