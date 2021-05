"Doveva essere un gioco...". Grillo prova a difendersi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il figlio del garante del M5S prova a giustificarsi: "Poi siamo andati un po' più in là, ma la ragazza ha bevuto vodka da sola" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Il figlio del garante del M5Sa giustificarsi: "Poi siamo andati un po' più in là, ma la ragazza ha bevuto vodka da sola"

Advertising

fattoquotidiano : Doveva essere pronto a ottobre, non è nemmeno in fase 2 [di Natascia Ronchetti] - repubblica : Il verbale di Grillo jr: 'Silvia consenziente, doveva essere un gioco' - dederjca : @gambaditanc no guarda deddy a me manco piace. Ci doveva essere decisamente tancredi (da fan di sangio eh). La mia… - porta_sofia : RT @laLucia82: Io dico che la Bologna medievale con tutte quelle torri doveva essere un colpo d'occhio meraviglioso. - bbyidnw : poi ognuno può avere la propria opinione ma il senso di scrivere 'gruppo x doveva essere ultimo non hanno fatto un… -