**David: Zalone propone scambio premio con Golden Globe Pausini, lei 'Numero uno!'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Ahahahah Numero uno!". Così Laura Pausini risponde a Checco Zalone che, nel corso della puntata de 'Le Iene', aveva proposto uno scambio fra il David di Donatello vinto per la miglior canzone originale e il Golden Globe vinto da Laura Pausini. La cantante è intervenuta sulla rispondendo ad un tweet che faceva riferimento alla battuta dell'attore e regista pugliese. L'artista romagnola chiude così di fatto la 'polemica' che ha riguardato il video - diventato virale in poche ore- nel quale, all'annuncio della vittoria di Zalone, è scoppiata in una risata sorpresa che molti hanno interpretato come una risata di delusione per aver perso l'occasione di vincere il premio dopo il mancato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Ahahahah". Così Laurarisponde a Checcoche, nel corso della puntata de 'Le Iene', aveva proposto unofra il David di Donatello vinto per la miglior canzone originale e ilvinto da Laura. La cantante è intervenuta sulla rispondendo ad un tweet che faceva riferimento alla battuta dell'attore e regista pugliese. L'artista romagnola chiude così di fatto la 'polemica' che ha riguardato il video - diventato virale in poche ore- nel quale, all'annuncio della vittoria di, è scoppiata in una risata sorpresa che molti hanno interpretato come una risata di delusione per aver perso l'occasione di vincere ildopo il mancato ...

Advertising

HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - TV7Benevento : **David: Zalone propone scambio premio con Golden Globe Pausini, lei 'Numero uno!'**... - Luke_Alenko : Noi italiani siamo quelli indignati perché non è stato assegnato l'Oscar alla Pausini, poi però sempre noi diamo il… - francescodelu11 : L'attore e esordiente regista in collegamento da casa scherza con Carlo Conti: 'La mia famiglia dorme, non gliene f… - _DAGOSPIA_ : ‘LA SOLITA CRICCA DI SINISTRA CHE PREMIA I SOLITI’. LO SHOW DI CHECCO ZALONE AI DAVID -