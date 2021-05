Daniele Liotti e la malattia: l'attore fa chiarezza una volta per tutte (Di giovedì 13 maggio 2021) Daniele Liotti, star di Un passo dal cielo, ha recentemente fatto chiarezza su alcune voci che circolano su internet a proposito della sua salute. Daniele Liotti, co-star di Terence Hill in Un passo dal cielo, ha recentemente parlato della misteriosa malattia di cui sarebbe affetto secondo alcune voci che circolano da tempo online: l'attore le ha smentite e, a proposito della sua salute, ha etichettato le dicerie come "delle fake news galattiche." Alla domanda dell'intervistatore: "Lei non cerca mai il suo nome su Google, dunque non saprà che tra le chiavi di ricerca ci sono le parole malato e malattia. Un sito ha addirittura scritto che lei soffre di distrofia muscolare. Che cosa ne pensa?" Liotti ha risposto: "Non ne sapevo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021), star di Un passo dal cielo, ha recentemente fattosu alcune voci che circolano su internet a proposito della sua salute., co-star di Terence Hill in Un passo dal cielo, ha recentemente parlato della misteriosadi cui sarebbe affetto secondo alcune voci che circolano da tempo online: l'le ha smentite e, a proposito della sua salute, ha etichettato le dicerie come "delle fake news galattiche." Alla domanda dell'intervistatore: "Lei non cerca mai il suo nome su Google, dunque non saprà che tra le chiavi di ricerca ci sono le parole malato e. Un sito ha addirittura scritto che lei soffre di distrofia muscolare. Che cosa ne pensa?"ha risposto: "Non ne sapevo ...

