Coraggio: «È un dovere prevedere un fine pena anche per l’ergastolo» (Di giovedì 13 maggio 2021) Riforma della Giustizia, presunzione di innocenza e nuovi diritti: tanti i temi trattati dal presidente della Consulta in occasione della sua relazione annuale. Il ddl zan? “Non ho studiato la norma, ma una legge è sicuramente opportuna” «È inaccettabile la gogna mediatica di chi è sottoposto a indagini». A dirlo è il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, nel corso della conferenza stampa seguita stamattina alla consueta relazione annuale sull’attività della Consulta nel 2020. Il presidente Coraggio si dice «ottimista che con la riforma della giustizia si fermino i processi inutili fin dall’inizio» e si esprime quindi favorevolmente sul recepimento della direttiva Ue sulla presunzione di innocenza, auspicando che «si crei una reale cultura» sul tema. «Il Recovery plan è un’occasione da non perdere. anche ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Riforma della Giustizia, presunzione di innocenza e nuovi diritti: tanti i temi trattati dal presidente della Consulta in occasione della sua relazione annuale. Il ddl zan? “Non ho studiato la norma, ma una legge è sicuramente opportuna” «È inaccettabile la gogna mediatica di chi è sottoposto a indagini». A dirlo è il presidente della Corte costituzionale Giancarlo, nel corso della conferenza stampa seguita stamattina alla consueta relazione annuale sull’attività della Consulta nel 2020. Il presidentesi dice «ottimista che con la riforma della giustizia si fermino i processi inutili fin dall’inizio» e si esprime quindi favorevolmente sul recepimento della direttiva Ue sulla presunzione di innocenza, auspicando che «si crei una reale cultura» sul tema. «Il Recovery plan è un’occasione da non perdere....

Advertising

PeaceMusicLovee : @carlo_avossa @rubio_chef Io voglio solo essere con loro. Solo quello. Per il resto ormai la mia vita, poi ognuno p… - MarzioCpi : “Gli uomini liberi di ieri e di oggi hanno il dovere di combattere questa battaglia di libertà. Al di là di qualunq… - TerroneDoc : “Gli uomini liberi di ieri e di oggi hanno il dovere di combattere questa battaglia di libertà. Al di là di qualunq… - Mestanaccount1 : RT @Vale06tweet: Il possesso e la violenza confusi con l'amore portano a queste tragedie orribili!L' AMORE NON È QUESTO!E quando chi ne è… - Alessan88053198 : RT @Vale06tweet: Il possesso e la violenza confusi con l'amore portano a queste tragedie orribili!L' AMORE NON È QUESTO!E quando chi ne è… -