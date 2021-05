BOOM! Un quiz sulla lingua italiana per Giancarlo Magalli su Rai 2

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 maggio 2021)Un gioco di parole.è abile come pochi quando si tratta di padroneggiare lafacendo sfoggio di ironia e un pizzico di cinismo. Capacità e conoscenze linguistiche che molto presto saranno essenziali per partecipare al suo nuovo programma. Sì perché se è vero che ufficialmente è confermato a I Fatti Vostri, è altrettanto vero che il destino televisivo dipotrebbe cambiare. Non subito ma pian piano. Come segnalato da Blogo, il conduttore è in predicato per condurre un nuovonel pomeriggio di Rai2. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il programma sarà uno show basato. Un genere che ...