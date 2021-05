Ascolti TV 12 maggio | bene Uomini e Donne con il ballo di Gemma

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mercoledì 122021 è stata una giornata davvero interessante per il pubblico da casa, specialmente durante la fascia pomeridiana. Oltre al successo di, anche le varie soap si sono fatte notare in particolar modo DayDreamer che torna ad essere la più vista mentre Il Paradiso delle Signore ha registrato un drastico calo. Nel Prime Time, glitv hanno premiato Il Commissario Montalbano ma anche Chi l'ha visto? su Rai 3. Glitv di ieri sera 12: Chi l'ha visto? asfalta Canale 5 Il film trasmesso su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi non ha suscitato un grosso interesse e lo dimostrano i dati auditel pari all'8.1% di share (1.786.000 spettatori). A fare meglio del film con Christian De Sica è stata Rai 1 con la replica de Il Commissario Montalbano – Un ...

Rai1, Il commissario Montalbano : 3.770.000 spettatori (share 17,02%) Rai3, Chi l'ha visto? : 2.951.000 spettatori (share 13,64%) Italia 1, John Wick - Capitolo 2 : 1.439.000