Andrea Iannone colto di sorpresa con una donna: nuovo amore in vista? (Di venerdì 14 maggio 2021) Il pilota della Moto Gp, ex di Belen Rodriguez è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. Chi è la nuova, presunta fiamma d’amore? Uno dei personaggi più glamour e… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Il pilota della Moto Gp, ex di Belen Rodriguez è stato paparazzato in compagnia di un’altra. Chi è la nuova, presunta fiamma d’? Uno dei personaggi più glamour e… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Andrea Iannone innamorato, eccola con un altra Rodriguez che non è Belen - igorducati : RT @corsedimoto: ANDREA IANNONE - Dopo la squalifica in #MotoGP per Andrea #Iannone è cominciata una nuova nuova vita: imprenditore, protag… - infoitcultura : Andrea Iannone si innamora di un'altra Rodriguez (non è Belen, ma Carmen Victoria) - infoitcultura : MotoGP, la nuova vita di Andrea Iannone: locali, amore e futuro manager - infoitcultura : Andrea Iannone e l'amore incondizionato per la MotoGP -