Amici 20: Per Aka7even una sorpresa, la più bella (Di giovedì 13 maggio 2021) . In certi momenti le sorprese assumono un valore ancora più speciale. Aka7even (screenshot video)La finale di Amici si avvicina sempre di più. Inutile nasconderlo, più il momento dell’esito finale si inizia a scorgere all’orizzonte, più il cuore e la mente comincia a galoppare. Il cuore batte per l’emozione che soltanto sfide come queste possono regalare e la mente inizia a galoppare come un cavallo selvaggio pensando a tutto quello che potrebbe succedere in caso di successo. Ti potrebbe interessare >>> Amici 20, quanto guadagnano Sangiovanni, Deddy e altri concorrenti Quando si è giovani si prende tutto di petto, le esperienze si vivono interamente ed intensamente, per cui anche l’attesa diventa intensa, in maniera direttamente proporzionale alla situazione che si sta vivendo. Lo hanno perfettamente compreso ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021) . In certi momenti le sorprese assumono un valore ancora più speciale.(screenshot video)La finale disi avvicina sempre di più. Inutile nasconderlo, più il momento dell’esito finale si inizia a scorgere all’orizzonte, più il cuore e la mente comincia a galoppare. Il cuore batte per l’emozione che soltanto sfide come queste possono regalare e la mente inizia a galoppare come un cavallo selvaggio pensando a tutto quello che potrebbe succedere in caso di successo. Ti potrebbe interessare >>>20, quanto guadagnano Sangiovanni, Deddy e altri concorrenti Quando si è giovani si prende tutto di petto, le esperienze si vivono interamente ed intensamente, per cui anche l’attesa diventa intensa, in maniera direttamente proporzionale alla situazione che si sta vivendo. Lo hanno perfettamente compreso ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Un po' di musica pensiamo non guasti mai.. ascoltiamo un estratto dall'Adagio della Sonata K. 570 di Mozart, inte… - FrancescoLollo1 : Abolire l'insensato #coprifuoco, eliminare l'obbligo di mascherina se all'aperto e distanziati, revocare il limite… - giroditalia : ????? Una frase al giorno per darti un tono e fare bella figura con i tuoi amici appassionati di ciclismo - Parte 2?… - sofiapianuc : mari “non la voglio sapere la domanda” sempre lei che fa zummare sopra per far leggere tutto a tutti???? #amici #Amici2020 #sangiulia - JacopoRazzauti : @lamelasulweb Adesso capisco perché nessuno trova lavoro in Italia, non per assenza di richiesta ma perché il primo… -