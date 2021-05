Vaccini in Campania, cambiano i tempi per il richiamo di Pfizer e Moderna (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regione Campania, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che cambiano i tempi per i richiami dei Vaccini Pfizer e Moderna. Uno dei box di Vaccini in Campania (via Screenshot Instagram)In questi giorni, il dibattito sul prolungamento del lasso di tempo per la somministrazione della seconda dose dei Vaccini Pfizer e Moderna ha tenuto banco in Italia. Attraverso le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, si apprende che l’orientamento del Paese è quello di dilatare i tempi. “L’intervallo tra la prima e la seconda dose prolungato alla sesta settimana, quindi a 42 giorni, non inficia sull’efficacia dell’immunizzazione”, ha spiegato nelle ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regione, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto cheper i richiami dei. Uno dei box diin(via Screenshot Instagram)In questi giorni, il dibattito sul prolungamento del lasso di tempo per la somministrazione della seconda dose deiha tenuto banco in Italia. Attraverso le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, si apprende che l’orientamento del Paese è quello di dilatare i. “L’intervallo tra la prima e la seconda dose prolungato alla sesta settimana, quindi a 42 giorni, non inficia sull’efficacia dell’immunizzazione”, ha spiegato nelle ...

