Tolgo la fiducia al governo Nel M5S esplode la bomba

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Polveriera nel Movimento dopo l'ok di Cancelleri al Ponte sullo Stretto: "Se lo volete fare fatevi rieleggere. Non ci aspettavamo questa fuga in avanti, è una follia"

... stando a quanto appreso e riportato dall' Agi , avrebbe tuonato senza mezzi termini: " Se dovesse mai passare il sì al Ponte sullo Stretto, iolaal governo che non ha alcun mandato ...' Mertens non dovrebbe avere nulla di serio, anziil condizionale. L'allenatore Martinez ha ... Quando De Laurentiis scende in campo il risultato è spesso positivo, ecco perché lanon ...L’ex ministro della Salute Giulia Grillo, deputata catanese, minaccia di togliere la fiducia al governo qualora passasse il sì al ponte. Piovono critiche anche da altri parlamentari come Andrea Cioffi ...Polveriera nel Movimento dopo l'ok di Cancelleri al Ponte sullo Stretto: "Se lo volete fare fatevi rieleggere. Non ci aspettavamo questa fuga in avanti, è una follia" ...